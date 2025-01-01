Дорогие и дешевые шины: названы основные отличия

Компания Ikon Tyres перечислила основные различиях между дорогими и дешевыми зимними покрышками. Прежде всего, различается рецептура резиновой смеси: чем больше натурального каучука содержится в составе, тем выше будет стоимость шины.
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