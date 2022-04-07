ПЛЕЙМЕЙКЕР

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Бензема устроил шоу в Лондоне, «Ростов» покинул опасную зону, ЦСКА забросил 6 шайб за период

Бензема устроил шоу в Лондоне, «Ростов» покинул опасную зону, ЦСКА забросил 6 шайб за период

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте. Оба испанских клуба выиграли первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов Программу первых четвертьфинальных поединков футбольной Лиги чемпионов закрыли в среду два противостояния.

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