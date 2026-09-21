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Царьград

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Прокуратура Екатеринбурга проверит смерть девочки от газа 21 сентября

Прокуратура Екатеринбурга проверит смерть девочки от газа 21 сентября

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга начала проверку после трагической смерти девочки 2013 г.

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