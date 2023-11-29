По "Смешарикам" снимут полнометражный фильм по сценарию Сергея Лукьяненко

Любимый детворой мультипликационный сериал превратится в полнометражный фильм с живыми актерами.Сценарий для фантастической ленты пишет автор другой культовой саги - Сергей Лукьяненко, сообщает "Интерфакс".
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