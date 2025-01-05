Продвижение войск РФ на Харьковщине: Купянск ближе, сёла в окружении

Войска России продолжают наступление на харьковском направлении, сокращая расстояние до Купянска. Глава администрации Харьковской области, Виталий Ганчев, сообщает о возможном окружении других населённых пунктов и помощи местным жителям.
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