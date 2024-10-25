Госдепартамент обсудил с Турцией ситуацию на Украине

Конфликт на Украине был одной из тем телефонных переговоров министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил источник в турецком МИД 25 октября, сообщает телеканал TRT Haber.
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