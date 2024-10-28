Премия BTC Coinbase находится на самом низком уровне за 2 года

Разница в цене Биткоина на Coinbase и других биржах достигла двухлетнего минимума. Индекс Coinbase Premium упал до уровня -0,2%, что может свидетельствовать о снижении институционального интереса к криптовалюте со стороны американских инвесторов.
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