Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Goldman Sachs позитивно оценивает индийские акции, облигации и рупию

Goldman Sachs позитивно оценивает индийские акции, облигации, а также рупию.В среду индийские базовые индексы достигли новых рекордных максимумов благодаря индексу Nifty 50, выросшему до 22 474,05, а индекс BSE Sensex поднялся до 74 085,99.

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