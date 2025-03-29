Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Материал есть, оснований для лишения гражданства РФ, народ которой они ненавидят, больше чем достаточно. Законодатель...В Санкт-Петербург...
  • Сергей Киселев
    Давно пора - за  провальную  политику!В Санкт-Петербург...
  • Владимир Елкин
    Думу надо сначала разогнать, как бездельников, прожирающих немалые государственные средства, а потом на всеобщих выбо...Кошмарный сон миг...

«Национальность такая»: армянский тренер перестарался с воспитанием и избил чужого ребенка в Красноярске

«Национальность такая»: армянский тренер перестарался с воспитанием и избил чужого ребенка в Красноярске

Мигрантские сводки Фото: скриншот из видео в телеграм-канале «Preo_24» Вася* играл в футбол с мальчишками на площадке во дворе многоэтажек, когда к нему внезапно подлетел взрослый бородатый мужчина и на глазах у детей начал наносить удары.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх