Google Tumbles After Boosting 2026 Capex Guidance Again Update (5:00pm ET): It took just a few minutes into the call for management to get to the elephant in the room, namely the relentless spending on overpriced commodity chips, and just like last quarter when GOOGL guided to a much higher capex for the current year, it did so again (if to a slightly lesser extent).
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