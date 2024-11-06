В правительстве ФРГ бойня: министр финансов Линднер требует срочного изменения статуса украинцев, чтобы не выплачивать им столько же, сколько безработным немцам, и чтобы кое у кого харя не треснула.
Чтобы харя не треснула
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вова Карпов
Тайна Лучшей серии Шерлока Холмса https://mirtesen.ru/people/849953295/blog/46630301777
Ответить
1 час.
к
калан
Европа ещё узнает кто такие украинцы(бендеровцы) ещё немножко и узнают..
Ответить
1 час.
Н
НС
странно для Немцев - народ они прижимистый, даже скуповатый. А тут от себя отрывают. Видимо безумие заразно?
Ответить
26 мин.
Свежие комментарии