Медвежий угол
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Медвежий угол

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Чтобы харя не треснула

Чтобы харя не треснула

В правительстве ФРГ бойня: министр финансов Линднер требует срочного изменения статуса украинцев, чтобы не выплачивать им столько же, сколько безработным немцам, и чтобы кое у кого харя не треснула.

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Комментарии
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Вова Карпов
Тайна Лучшей серии Шерлока Холмса https://mirtesen.ru/people/849953295/blog/46630301777
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1 час.
к
калан
Европа ещё узнает кто такие украинцы(бендеровцы) ещё немножко и узнают..
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1 час.
Н
НС
странно для Немцев - народ они прижимистый, даже скуповатый. А тут от себя отрывают. Видимо безумие заразно?
Ответить
26 мин.

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