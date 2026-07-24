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Царьград

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Росатом прогнозирует обоюожидание грузоперевозок из Китая по СМП

Росатом прогнозирует обоюожидание грузоперевозок из Китая по СМП

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что к 2026 году объем перевозок китайских грузов по Северному морскому пути может удвоиться.

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