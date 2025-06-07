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В Великобритании сделали неожиданное заявление об отношениях с Россией

В Великобритании сделали неожиданное заявление об отношениях с Россией

Политолог Хилл заявила, что Великобритания находится в состоянии войны с Россией Великобритания находится в состоянии войны с Россией, считает советник по вопросам обороны Соединенного королевства, политолог Фиона Хилл.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Если по словам Хилл, Британия находится в состоянии войны с Россией, то значит бомбить этот поганый остров можно безнаказанно.😜
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17 час.
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