В Великобритании сделали неожиданное заявление об отношениях с Россией

Политолог Хилл заявила, что Великобритания находится в состоянии войны с Россией Великобритания находится в состоянии войны с Россией, считает советник по вопросам обороны Соединенного королевства, политолог Фиона Хилл.
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