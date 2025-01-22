В 2024 году в Московский зоопарк приехало более 300 животных из других регионов и стран

Отправиться в гости к удивительным млекопитающим Мадагаскара или увидеть своими глазами журавлей, обитающих на Дальнем Востоке? Понаблюдать за обаятельным семейством панд или познакомиться с гигантским осьминогом? Нет ничего невозможного в Московском зоопарке, где представлено более 1200 видов различных животных и птиц.