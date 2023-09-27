Депутат Государственной Думы Российской Федерации Мария Бутина поделилась информацией о том, что Соединённые Штаты Америки собственными утверждениями о приближении остановки выделения средств для Киева обращают внимание лидера киевского режима Владимира Зеленского на его место.
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