США завершат передачу Киеву утверждённой военной помощи не раньше 2029 года Согласно информации, переданной американским конгрессменам из Белого дома, США завершат п.
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США завершат передачу Киеву утверждённой военной помощи не раньше 2029 года Согласно информации, переданной американским конгрессменам из Белого дома, США завершат п.
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