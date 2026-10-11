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Регионы России

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В Дании произошла масштабная утечка персональных данных CPR

В Дании произошла масштабная утечка персональных данных CPR

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Betahon

"Что-то прогнило в Датском королевстве" Шекспир "Гамлет"(акт 1, сцена 4)...Время идет, а в королевстве без изменений...