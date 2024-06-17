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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рудковская о возможном участии Щербаковой в шоу Плющенко: «У нас сейчас много разных шоу как в России, так и за рубежом. Места всем хватит»

«Аня — прекрасная спортсменка. Я всегда открыта к переговорам. У нас сейчас много разных шоу как в России, так и за рубежом.

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