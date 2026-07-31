Zero Hedge
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Zero Hedge

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Claude Hacked Three Real Organizations During Botched Test

Claude Hacked Three Real Organizations During Botched Test

Claude Hacked Three Real Organizations During Botched Test Anthropic's efforts to test Claude's offensive cybersecurity skills produced an unintended real-world result: Its AI models gained unauthorized access to three outside organizations.

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