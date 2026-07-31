Claude Hacked Three Real Organizations During Botched Test Anthropic's efforts to test Claude's offensive cybersecurity skills produced an unintended real-world result: Its AI models gained unauthorized access to three outside organizations.
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