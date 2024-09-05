Выставка трофейной техники на "Армии-2024" ч.2: - бронетранспортер YPR-765F1 (Нидерланды), - защищенный автомобиль BMC 350 Z (4х4) KIRPI (Турция), - боевая машина пехоты М2А2 Bradley (США), - многоцелевой автомобиль высокой проходимости HMMWV M1151 (США), - бронетранспортер SAXON AT105 (Великобритания), - защищенный автомобиль HUSKY (Великобритания), - защищенный автомобиль International MaxxPro (США), - основной танк М1А1 Abrams (США), - бронетранспортер Bushmaster PMV (Австралия), - боевая разведывательная машина AMX-10RCR (Франция).
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