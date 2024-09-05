Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 129 подписчиков
Выставка трофейной техники на "Армии-2024" ч

Выставка трофейной техники на "Армии-2024" ч.2: - бронетранспортер YPR-765F1 (Нидерланды), - защищенный автомобиль BMC 350 Z (4х4) KIRPI (Турция), - боевая машина пехоты М2А2 Bradley (США), - многоцелевой автомобиль высокой проходимости HMMWV M1151 (США), - бронетранспортер SAXON AT105 (Великобритания), - защищенный автомобиль HUSKY (Великобритания), - защищенный автомобиль International MaxxPro (США), - основной танк М1А1 Abrams (США), - бронетранспортер Bushmaster PMV (Австралия), - боевая разведывательная машина AMX-10RCR (Франция).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх