Украина проиграла Мариуполю в привлекательности

Недееспособность Украины побуждает мариупольцев массово возвращаться в родной город @ Александр Сухов/РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков Треть жителей Мариуполя, которые в 2022 году выехали на территорию Украины, вернулись обратно.
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