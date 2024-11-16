Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 696 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    на "вы" кличут" врагов. Ты - враг?«Против кого ты п...
  • владимир рябченко
    Исчо памятники Ильича на задворки переносили... "лидеры" коммунистов подались в антикоммунистов!!!? жадность заела...«Твари, засуньте ...
  • Т Н
    А в какую честь Машкова-то жалеть? Воспитал придурошную предательницу, содержит. Чтой-то денюшкоф не лишит, от стыда ...«Против кого ты п...

Украина проиграла Мариуполю в привлекательности

Украина проиграла Мариуполю в привлекательности

Недееспособность Украины побуждает мариупольцев массово возвращаться в родной город @ Александр Сухов/РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков Треть жителей Мариуполя, которые в 2022 году выехали на территорию Украины, вернулись обратно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх