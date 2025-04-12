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30 сэйвов Романова и передача Коваленко не помогли «Сан-Хосе» обыграть «Эдмонтон», у Макдэвида ассистентский покер

30 сэйвов Романова и передача Коваленко не помогли «Сан-Хосе» обыграть «Эдмонтон», у Макдэвида ассистентский покер

В ночь на 12 апреля (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Сан-Хосе Шаркс».

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