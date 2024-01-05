Собчак потеряла 15 млн рублей из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

Журналистка Ксения Собчак потеряла 15 млн рублей из-за участия в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, которая стала скандальной из-за дресс-кода, который предполагал минимальное количество одежды на гостях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии