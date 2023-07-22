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Цветная капуста по-особому: добавляем специальную панировку и получается словно пожарили курицу

Цветная капуста сама по себе обладает скорее нейтральным вкусом, но мы приготовим ее по-особому. Стоит только добавить к ней специальную панировку и получится словно пожарили курицу: такая капуста может смело подаваться к столу как основное блюдо.

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