Собянин рассказал, что позволяет Москве быть лидером в сфере туризма

Туризм вносит огромный вклад в развитие городской экономики Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в 2023 году столица приняла на 22% больше туристов, а число бизнес-поездок увеличилось на 28%.
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