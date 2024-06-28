Российские власти отправляют мигрантов в зону спецоперации после получения гражданства

Второй день мероприятия прошел в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поделился информацией о работе своей организации.
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