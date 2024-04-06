Макрон обвинил русских в создании негативного фона вокруг Олимпиады в Париже.Глава Франции Эммануэль Макрон заявил об информационных атаках со стороны России на Олимпиаду в Париже.
"У Макрона главный враг сейчас – Россия". Выпады французского лидера объяснили
Комментарии
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tsan tsan
У Макрона что-то с логикой случилось. Весь запад как не вывёртывается наизнанку по всем фронтам, а ничего с Россией поделать не может. А тут одна единственная Россия сумела создать негативный фот вокруг Олимпиады в Париже ? То ли признаёшь Россию величайшей страной, то ли ты уже обделался с Олимпиадой и подстилаешь соломку?
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17 час.
ИП
Игорь Петров
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17 час.
В
Воробей
Вот только нечего переводить на дерьмо мешки для мусора! В России земли много - на всех их хватит.
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13 час.
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