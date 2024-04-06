tsan tsan

У Макрона что-то с логикой случилось. Весь запад как не вывёртывается наизнанку по всем фронтам, а ничего с Россией поделать не может. А тут одна единственная Россия сумела создать негативный фот вокруг Олимпиады в Париже ? То ли признаёшь Россию величайшей страной, то ли ты уже обделался с Олимпиадой и подстилаешь соломку?