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"У Макрона главный враг сейчас – Россия". Выпады французского лидера объяснили

"У Макрона главный враг сейчас – Россия". Выпады французского лидера объяснили

Макрон обвинил русских в создании негативного фона вокруг Олимпиады в Париже.Глава Франции Эммануэль Макрон заявил об информационных атаках со стороны России на Олимпиаду в Париже.

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Комментарии
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tsan tsan
У Макрона что-то с логикой случилось. Весь запад как не вывёртывается наизнанку по всем фронтам, а ничего с Россией поделать не может. А тут одна единственная Россия сумела создать негативный фот вокруг Олимпиады в Париже ? То ли признаёшь Россию величайшей страной, то ли ты уже обделался с Олимпиадой и подстилаешь соломку?
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17 час.
ИП
Игорь Петров
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17 час.
В
Воробей
Вот только нечего переводить на дерьмо мешки для мусора!  В России земли много - на всех их хватит.
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13 час.

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