Куриная слепота: особенности заболевания и лечение

Заболевание куриная слепота получило свое название вследствие того, что курицы обладают способностью видеть только днем из-за недостаточного количества клеток-фоторецепторов сумеречного зрения, отвечающих за видение в темноте.
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