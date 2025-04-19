ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 309 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    Какой йогурт лучше выбрать? = НАТУРАЛЬНЫЙ , которого в стране нет , по определению - нет коров !!!                   ...Вот что происходи...
  • Виктор Чемисов
    Недели две назад уже была эта статья. После чего я четверть пачки куркумы высыпал в стакан с водой. Вода не осталась ...Вы всю жизнь поку...
  • Малик Гумеров
    Голод есть оздоровление = очищение организма !!!Как чувство голод...

Куриная слепота: особенности заболевания и лечение

Куриная слепота: особенности заболевания и лечение

Заболевание куриная слепота получило свое название вследствие того, что курицы обладают способностью видеть только днем из-за недостаточного количества клеток-фоторецепторов сумеречного зрения, отвечающих за видение в темноте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх