Дети идут на тяжкие преступления, становятся убийцами и бандитами, осознавая свою безнаказанность

Иринушка

1. Государство не занимается воспитанием и развитием детей. В принципе. 2. Родители не занимаются своими детьми. Обычное дело - на тебе и отстань, не мешай. Ну и недостаток воспитания имеет побочку - инфантилизм и покрытие любых гадостей ребенка. 3. Дети не дураки и отлично понимают, что нельзя, а что сойдет с рук. Уже не говоря о том, что в 14 это в массе уже вполне здоровые кабанчики, искренне считающие себя равными взрослым, а то и умнее глупых взрослых.