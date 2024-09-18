СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 383 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    А  разве  танковые  биатлоны  не  помогают  в  борьбе  с  дронами  ?3 ПРОБЛЕМЫ ОТ ГЕН...
  • Александр Салтановский
    Как всегда, плыли плыли, на берегу обосрались!3 ПРОБЛЕМЫ ОТ ГЕН...
  • Пульхерия Djem
    Эстонцы ,только погромче ,пожалуйста, чтобы в России услышали, а то мы никогда его не слышали, даже и не знала, что у...Сбылись мечты укр...

Дети идут на тяжкие преступления, становятся убийцами и бандитами, осознавая свою безнаказанность

Дети идут на тяжкие преступления, становятся убийцами и бандитами, осознавая свою безнаказанность

Замечено, что преступность молодеет. И речь уже не о подростках, заканчивающих школу. Тяжкие преступления нередко стали совершать дети до 14 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иринушка
1. Государство не занимается воспитанием и развитием детей. В принципе. 2. Родители не занимаются своими детьми. Обычное дело - на тебе и отстань, не мешай. Ну и недостаток воспитания имеет побочку - инфантилизм и покрытие любых гадостей ребенка. 3. Дети не дураки и отлично понимают, что нельзя, а что сойдет с рук. Уже не говоря о том, что в 14 это в массе уже вполне здоровые кабанчики, искренне считающие себя равными взрослым, а то и умнее глупых взрослых.
Ответить
15 час.
И
Иринушка
А интернет конечно является колоссальной опасностью. Нет такой мерзости, которая не выливается на наших детей. И с этим тоже надо что-то делать, наплевав показательно на либерастные вопли.
Ответить
15 час.
Анатолий Анатольев
А виновнику еще центры содержим - ФУУУУУ, как противно!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх