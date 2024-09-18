Замечено, что преступность молодеет. И речь уже не о подростках, заканчивающих школу. Тяжкие преступления нередко стали совершать дети до 14 лет.
Дети идут на тяжкие преступления, становятся убийцами и бандитами, осознавая свою безнаказанность
Комментарии
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Иринушка
1. Государство не занимается воспитанием и развитием детей. В принципе. 2. Родители не занимаются своими детьми. Обычное дело - на тебе и отстань, не мешай. Ну и недостаток воспитания имеет побочку - инфантилизм и покрытие любых гадостей ребенка. 3. Дети не дураки и отлично понимают, что нельзя, а что сойдет с рук. Уже не говоря о том, что в 14 это в массе уже вполне здоровые кабанчики, искренне считающие себя равными взрослым, а то и умнее глупых взрослых.
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15 час.
И
Иринушка
А интернет конечно является колоссальной опасностью. Нет такой мерзости, которая не выливается на наших детей. И с этим тоже надо что-то делать, наплевав показательно на либерастные вопли.
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15 час.
Анатолий Анатольев
А виновнику еще центры содержим - ФУУУУУ, как противно!
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12 час.
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