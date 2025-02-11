🛣 В этом году планируют начать проект капремонта трассы от пункта пропуска «Джанкой» до поселка Островское Как сообщили в Росавтодоре, там специалисты расширят трассу с двух до четырёх полос.
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🛣 В этом году планируют начать проект капремонта трассы от пункта пропуска «Джанкой» до поселка Островское Как сообщили в Росавтодоре, там специалисты расширят трассу с двух до четырёх полос.