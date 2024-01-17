Многие страны четко заявляют о своей приверженности принципу одного Китая -- МИД КНР

Пекин, 16 января /Синьхуа/ -- Начиная с 13 января многие страны и международные организации вновь открыто заявляют о своей приверженности принципу одного Китая, о решительной поддержке усилий Китая по защите национального суверенитета и территориальной целостности, о непринятии "независимости Тайваня" в любой форме и о поддержке воссоединения Китая.