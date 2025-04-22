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РИА Новости: военкомы мобилизовали жителей Угледара, приходивших за гумпомощью

РИА Новости: военкомы мобилизовали жителей Угледара, приходивших за гумпомощью

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) мобилизовали мужчин в Угледаре в Донецкой народной республике (ДНР), когда они приходили в пункты выдачи гуманитарной помощи и так называемый "центр несокрушимости".

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Комментарии
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Вера смелых
Пели свою заунывную &quot; батька наш бандера&quot;, вот к батьке и отправились. Была возможность уехать - не уехали, значит, хотели к Бандерке . Так что каждый выбирает для себя, и по себе.
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