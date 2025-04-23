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Наш адрес — Советский Союз

Наш адрес — Советский Союз

Автор фотографий — Владимир Воробьев (1941-2011) из города Новокузнецк. В отличие от многих материалов, акцентированных только на положительных сторонах советского периода, эти снимки показывают обычную жизнь и трудовые будни людей в СССР.

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