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Царьград

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В Петербурге умерла учительница блокадного Ленинграда Надежда Строгонова: ей было 103 года

В Петербурге умерла учительница блокадного Ленинграда Надежда Строгонова: ей было 103 года

Выдающийся педагог Надежда Строгонова скончалась в возрасте 103 лет в Санкт-Петербурге.Известный педагог, символ блокадного Ленинграда Надежда Строгонова скончалась в возрасте 103 лет.

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