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За что работающего пенсионера могут оштрафовать на 120 тысяч рублей?

За что работающего пенсионера могут оштрафовать на 120 тысяч рублей?

Пенсионеры в Российской Федерации являются наиболее не защищенными слоями населения. Мало того, что они часто получают пенсию, меньше прожиточного минимума, государственная машина запрещает им заниматься неофициальными заработками или подработками.

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