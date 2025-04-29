Константин Бронзит: «В храме науки нужно уметь зажигать друг друга творчеством»

Как вдохновить студентов на достижения в учебе? Об этом в день своего 60-летия рассказал профессор кафедры режиссуры мультимедиа Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, знаменитый режиссер, дважды номинант на «Оскар» Константин Бронзит - Константин Эдуардович, более 20 лет вы преподаете в СПбГУП, в университете с уникальной историей и достижениями.