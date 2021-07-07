Смехотерапия

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Человек, который всегда улыбался

Человек, который всегда улыбался

У него была своя фирма. Большая. И создавал он её сам, с самого нуля. Добился успеха. И работники его любили.

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Кто Где
Не стал читать дальше "операции по удалению тромба". Для этого сегодня есть троболитики - ввели внутривенно и нет тромбов. ВООБЩЕ. И трое суток не может быть. Неуправляемая гемофилия на 72 часа. Надо чтобы больной лежал и не шевелился. Синяк это беда во время этого периода.
Ирина Чещина
вы не на тот сайт попали, видимо
Юрий Васильев
А "общий наркоз" нормально?

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