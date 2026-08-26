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Газета.ру

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Новейшая бомба с реактивным двигателем поразила цель в районе Кривого Рога

Новейшая бомба с реактивным двигателем поразила цель в районе Кривого Рога

В небе в районе Кривого Рога заметили новейшую российскую высокоточную дальнобойную бомбу. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на видео с ее использованием, опубликованное в группе «Осведомитель» в социальной сети «ВКонтакте».

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