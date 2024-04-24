В отношении экс-зампреда правительства Подмосковья Стригунковой завели дело

Против бывшей первой замглавы правительства Подмосковья Светланы Стригунковой завели уголовное дело. Такой информацией делится РИА Новости, ссылаясь на неназванного представителя правоохранительных органов.
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