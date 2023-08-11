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Кубок мира. 1/8 финала. Первые партии. Непомнящий сыграет с Видитом, Карлсен – с Иванчуком, Каруана против Дуды, другие встречи

Кубок мира по шахматам Баку, Азербайджан 1/8 финала Первые партии Начало – в 14.00 по московскому времени.

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