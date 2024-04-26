Срок отключения горячей воды летом обещают сократить в два раза

На заседании круглого стола в ходе презентации программы альткотельной директор по экономике ТГК-14 Денис Круликовский рассказал, что в планах у компании сократить вдвоё количество дней без горячей воды летом.
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