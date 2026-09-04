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Татар-информ

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Попов, Уварова и Алферова выступят на «Пастернаковских чтениях» в Менделеевске

Попов, Уварова и Алферова выступят на «Пастернаковских чтениях» в Менделеевске

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Звезда шоу «Импровизация» Арсений Попов выступит на Международном литературно-театральном фестивале «Пастернаковские чтения», который пройдет 12 и 13 сентября в Менделеевске.

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