Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Alex Nемо
    Есть такая старая мудрость - тот кто не кормит свою Армию, будет кормить чужую. А может кто-то наверху именно этого и...Офицер-отличник р...
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«На колени». Украинцы устроили ад в соцсети послу США из-за Зеленского

«На колени». Украинцы устроили ад в соцсети послу США из-за Зеленского

Украинские пользователи соцсети микроблогов X* устроили массовый флешмоб под сообщением американского посла Бриджит Бринк с поддержкой слов своего шефа после встречи президента США Дональда Трампа с киевским диктатором Владимиром Зеленским.

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