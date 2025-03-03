«На колени». Украинцы устроили ад в соцсети послу США из-за Зеленского

Украинские пользователи соцсети микроблогов X* устроили массовый флешмоб под сообщением американского посла Бриджит Бринк с поддержкой слов своего шефа после встречи президента США Дональда Трампа с киевским диктатором Владимиром Зеленским.
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