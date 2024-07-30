Иконы стиля: фотографии вьетнамских модниц 1960-х

С нами не соскучишься!

Южный Вьетнам, Сайгон, 1960-е годы. Порой архивные фотографии открывают интереснейшие факты. Так, оказывается во Вьетнаме в 1960-е годы, ещё до начала войны, модницы щеголяли в модной одежде в западном стиле.