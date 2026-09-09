ВС России освободили село Озёрное на Харьковщине, сжимая кольцо окружения

Военнослужащие «Северной» группировки ВС России освободили село Озёрное в Ольховатском районе на Харьковщине, сжимая кольцо окружения вокруг противника, оказавшегося в «котле».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сибига призывает ...
- Об основных причи...
- Миллионы дронов и...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым