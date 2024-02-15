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«Второй БДК за два месяца»: о вопросах без ответов и гибели «Куникова». Мнение

«Второй БДК за два месяца»: о вопросах без ответов и гибели «Куникова». Мнение

БДК «Цезарь Куников» Фото: youtube.com И снова атака БЭКов (безэкипажных катеров), и снова ночью, и снова одиночный корабль, не имеющий ни эффективных средств обнаружения вражеских беспилотников, ни достаточного количества средств их поражения.

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Комментарии
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Mихаил Р
На самом деле всё как обычно и отработано веками,  а потёмкинские деревни делают своё дело, до поры, пока гром не грянет... Приезжает &quot;внезапно&quot;, не важно кто, очередной адмирал, генерал или чиновник из столицы с проверкой куда-нибудь, а там сразу красят, драют, кладут асфальт, пускают пыль в глаза и т.д. и т.п. И всех всё устраивает. И царь в блаженном неведении и подчиненным можно дальше воровать рапортуя липовые отчеты. Вот и оказалось, что ВМФ хорошо смотрится лишь на парадах, а в городах теперь трубы отопления лопаются, которые не менялись с 60-70х годов. Зато на ТВ - &quot;всё хорошо, прекрасная маркиза&quot;.
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2 час.
Алексей Сафронов
БДК можно отнести на сопутствующие потери, которые неизбежны в военное время. Влад Шурыгин скорее всего об этом не знает... Как и травма Крымского Моста, этот случай надеюсь подтолкнёт нашего Президента к реальным военным действиям, а не соплежуйством о том, что мы &quot;одни и те же&quot; с бандеровцами.
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2 час.
Людмила Лиханова
Уже сообщили - фейк
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25 мин.

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