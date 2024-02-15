«Второй БДК за два месяца»: о вопросах без ответов и гибели «Куникова». Мнение

Mихаил Р

На самом деле всё как обычно и отработано веками, а потёмкинские деревни делают своё дело, до поры, пока гром не грянет... Приезжает "внезапно", не важно кто, очередной адмирал, генерал или чиновник из столицы с проверкой куда-нибудь, а там сразу красят, драют, кладут асфальт, пускают пыль в глаза и т.д. и т.п. И всех всё устраивает. И царь в блаженном неведении и подчиненным можно дальше воровать рапортуя липовые отчеты. Вот и оказалось, что ВМФ хорошо смотрится лишь на парадах, а в городах теперь трубы отопления лопаются, которые не менялись с 60-70х годов. Зато на ТВ - "всё хорошо, прекрасная маркиза".