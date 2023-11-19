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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин – первый за 27 лет игрок «Рейнджерс» с очками в 15 играх подряд на любом отрезке сезона НХЛ. В 1996-м такая серия была у Гретцки

Форвард «Рейнджерс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (5:3) и был признан первой звездой.

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