Индекс Мосбиржи обновил годовой максимум

Индекс Мосбиржи в четверг, 31 августа, обновил максимум с февраля 2022 года: с момента открытия торгов и по состоянию на 10:55 мск он уже вырос на 0,6% (с 3213 пунктов), и в моменте достигал более 3230 пунктов, следует из данных торговой площадки.