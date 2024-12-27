В 2024 году Петербурге сэкономил на госзакупках 5,6 миллиарда рублей

Об этом рассказали в аппарате Валерия Москаленко Объем сэкономленных средств за счет мер по повышению эффективности использования бюджета составил в Петербурге 5,6 млрд рублей по итогам года, рассказали в аппарате вице-губернатора города Валерия Москаленко.