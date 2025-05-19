В России предложили перечислять гонорары иноагентов на помощь Донбассу и участникам СВО

Депутаты планируют до конца весенней сессии рассмотреть инициативу о направлении средств со спецсчетов артистов-иноагентов на восстановление Донбасса и медицинскую реабилитацию бойцов специальной военной операции .
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